Бессмысленная морока. Сенатор о пересмотре накопительных выплат пенсионерам

«Когда речь идет о том, что десять тысяч рублей надо выплатить единовременно, и администрировать такую выплату пожизненно, смысла в этом никакого нет. Больше денег мы израсходуем на администрирование. Поэтому надо выяснить, о какой сумме идет речь. Сейчас накопительная пенсия условно по своим параметрам делится на три части. Первая - пожизненная, у тех, у кого сумма накопилась достаточная, она прибавляется пожизненно к ежемесячной пенсии. Вторая может быть выплачена за какой-то другой промежуток времени. Условно за десять лет. А есть часть маленькая, ее нет смысла выплачивать долями, ее надо выплачивать сразу, потому что мороки по ее сопровождению больше, и больше расходов придется нести. С другой стороны, это, скорее всего, вызвано тем, что количество людей, которые получают эту единовременную выплату, наверное, резко уменьшается. Может быть, в этом есть смысл. Давайте немного подождем, надо посмотреть цифры», - отметил он.

Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается, если на пенсионном счете достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 750 рублей, то есть на счете должно быть почти 200 тыс. рублей. Если денег накопилось меньше, они выдаются единовременно. Минтруд предложил повысить уровень, при которой назначается пожизненная выплата, до 2,4 тысячи рублей. Для этого на накопительном счете должно быть 625 тысяч.

