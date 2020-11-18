Бессмысленная морока. Сенатор о пересмотре накопительных выплат пенсионерам
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что на администрирование ненужной реформы потребуется много ресурсов.
Минтруд предложил Пенсионному фонду России и негосударственным пенсионным фондам изменить условия для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Против инициативы выступили негосударственные пенсионные фонды, которые в результате увеличения объема единовременных выплат опасаются резкого оттока средств.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН призвал дождаться оглашения сумм, о которых идет речь. По его словам, зачастую ежемесячные выплаты накопительной пенсии столь малы, что почти не влияют на бюджет граждан.
«Когда речь идет о том, что десять тысяч рублей надо выплатить единовременно, и администрировать такую выплату пожизненно, смысла в этом никакого нет. Больше денег мы израсходуем на администрирование. Поэтому надо выяснить, о какой сумме идет речь. Сейчас накопительная пенсия условно по своим параметрам делится на три части. Первая - пожизненная, у тех, у кого сумма накопилась достаточная, она прибавляется пожизненно к ежемесячной пенсии. Вторая может быть выплачена за какой-то другой промежуток времени. Условно за десять лет. А есть часть маленькая, ее нет смысла выплачивать долями, ее надо выплачивать сразу, потому что мороки по ее сопровождению больше, и больше расходов придется нести. С другой стороны, это, скорее всего, вызвано тем, что количество людей, которые получают эту единовременную выплату, наверное, резко уменьшается. Может быть, в этом есть смысл. Давайте немного подождем, надо посмотреть цифры», - отметил он.
Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается, если на пенсионном счете достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 750 рублей, то есть на счете должно быть почти 200 тыс. рублей. Если денег накопилось меньше, они выдаются единовременно. Минтруд предложил повысить уровень, при которой назначается пожизненная выплата, до 2,4 тысячи рублей. Для этого на накопительном счете должно быть 625 тысяч.
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