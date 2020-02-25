Украинцы не захотели эвакуироваться с судна Diamond Princess
Большинство украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, где более 630 человек заразились коронавирусом и четверо скончались, отказываются эвакуироваться с лайнера. Об этом сообщило «Громадское радио» со ссылкой на МИД Украины.
На Diamond Princess было 25 украинцев, все они – члены экипажа. Двое сейчас находятся в больнице.
В украинском МИД пояснили, что у членов экипажа Diamond Princess есть обязательства по контракту. Кроме того, дипломаты учитывают пожелания соотечественников.
Ранее из Китая на Украину эвакуировали 48 украинцев и 27 иностранцев. Из-за эвакуации сограждан на родину в связи с коронавирусом на Украине прошли акции протеста. В Новых Санжарах, где людей решили разместить на карантин, протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными.
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН тогда объяснил, что украинцев плохо проинформировали о коронавирусе: телепередачи посеяли страх, а заверениям властей люди не поверили.
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