Украинцы не захотели эвакуироваться с судна Diamond Princess

На Diamond Princess было 25 украинцев, все они – члены экипажа. Двое сейчас находятся в больнице.

В украинском МИД пояснили, что у членов экипажа Diamond Princess есть обязательства по контракту. Кроме того, дипломаты учитывают пожелания соотечественников.

Ранее из Китая на Украину эвакуировали 48 украинцев и 27 иностранцев. Из-за эвакуации сограждан на родину в связи с коронавирусом на Украине прошли акции протеста. В Новых Санжарах, где людей решили разместить на карантин, протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН тогда объяснил, что украинцев плохо проинформировали о коронавирусе: телепередачи посеяли страх, а заверениям властей люди не поверили.

