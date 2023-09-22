Украинского пограничника приговорили к пожизненному сроку за убийства в Мариуполе

Суд признал 28-летнего пограничника виновным в убийстве двух и более лиц организованной группой, покушении на убийство группой по мотивам политической и идеологической ненависти, жестоком обращении с мирными жителями на оккупированной территории. По данным следствия, 15-30 марта прошлого года мужчина вместе с сослуживцами расстрелял из пулемета четыре легковых гражданских автомобиля. В результате погибли на месте три человека, еще трое выжили.

ВС ДНР приговорил Гангалу к пожизненному лишению свободы, он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Ранее Верховный суд республики приговорил военнослужащего ВСУ Владимира Кротовского к 22 годам колонии строгого режима за расстрел гражданского автомобиля в Мариуполе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

