Украинского пограничника приговорили к пожизненному сроку за убийства в Мариуполе
Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к пожизненному заключению старшего наводчика 23-го отряда Госпогранслужбы Украины Дениса Гангалу за расстрел беженцев, пытавшихся покинуть Мариуполь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Суд признал 28-летнего пограничника виновным в убийстве двух и более лиц организованной группой, покушении на убийство группой по мотивам политической и идеологической ненависти, жестоком обращении с мирными жителями на оккупированной территории. По данным следствия, 15-30 марта прошлого года мужчина вместе с сослуживцами расстрелял из пулемета четыре легковых гражданских автомобиля. В результате погибли на месте три человека, еще трое выжили.
ВС ДНР приговорил Гангалу к пожизненному лишению свободы, он будет отбывать наказание в колонии особого режима.
Ранее Верховный суд республики приговорил военнослужащего ВСУ Владимира Кротовского к 22 годам колонии строгого режима за расстрел гражданского автомобиля в Мариуполе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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