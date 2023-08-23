Военнослужащего ВСУ посадили за расстрел гражданского автомобиля в Мариуполе

В регионально прокуратуре уточнили, что наказание мужчине было назначено за расстрел гражданского автомобиля в Мариуполе.

По данным следствия, инцидент произошёл в марте 2022 года в посёлке Волонтеровка. После приказа командира Кротовского открыл огонь из автомата по автомобилю. К счастью, водитель транспортного средства успел скрыться из зоны обстрела и не пострадал.

Ранее в ДНР двое военнослужащих полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) были приговорены к 13 годам колонии строгого режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».