МВД: Украина сотрудничает с мошенниками, «минирующими» вокзалы и аэропорты в РФ

Украинские спецслужбы покровительствуют мошенникам, которые «минируют» вокзалы и аэропорты в России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

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По его словам, эти же многочисленные колл-центры также осуществляют дистанционные мошенничества, похищая деньги с банковских счетов граждан и компаний.

«Число подобных преступлений растёт», - заключил он.

Ранее в Роскачестве раскрыли новое мошенничество под видом служб доставки, когда аферисты копируют официальные профили сервисов «Яндекс Доставки», «Delivery Club», «Сбермаркета» и «СДЭК», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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