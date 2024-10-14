МВД: Украина сотрудничает с мошенниками, «минирующими» вокзалы и аэропорты в РФ
Украинские спецслужбы покровительствуют мошенникам, которые «минируют» вокзалы и аэропорты в России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.
По его словам, эти же многочисленные колл-центры также осуществляют дистанционные мошенничества, похищая деньги с банковских счетов граждан и компаний.
«Число подобных преступлений растёт», - заключил он.
Ранее в Роскачестве раскрыли новое мошенничество под видом служб доставки, когда аферисты копируют официальные профили сервисов «Яндекс Доставки», «Delivery Club», «Сбермаркета» и «СДЭК», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru