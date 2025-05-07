На Украине работает около 150 колл-центров для обмана россиян

Отмечается, что мошенники используют пособников на российской территории. Они передают им сим-боксы и сим-карты, оформленные на фальшивые данные. Украинские обманщики находят посредников через интернет и оплачивают их деятельность посуточно в криптовалюте, говорится в публикации.

Уточняется, что собранные обманом денежные средства передаются на нужды ВСУ и националистических батальонов.

Ранее россиян предупредили, что детская видеоняня может использоваться мошенниками, напоминает НСН.

