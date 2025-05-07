На Украине работает около 150 колл-центров для обмана россиян
На территории Украины создали от 120 до 150 колл-центров для того, чтобы обманывать россиян. Об этом сообщили РИА Новости с ссылкой на ФСБ России.
Отмечается, что мошенники используют пособников на российской территории. Они передают им сим-боксы и сим-карты, оформленные на фальшивые данные. Украинские обманщики находят посредников через интернет и оплачивают их деятельность посуточно в криптовалюте, говорится в публикации.
Уточняется, что собранные обманом денежные средства передаются на нужды ВСУ и националистических батальонов.
Ранее россиян предупредили, что детская видеоняня может использоваться мошенниками, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru