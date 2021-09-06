Украина готовится ужесточить ограничения по коронавирусу

Украинские власти ужесточат ограничительные меры, введённые из-за пандемии COVID-19 . Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. Он подчеркнул, что Украина в ближайшее время выйдет из «зелёной» зоны карантина.

«Мы будем вынуждены ввести "жёлтую" зону, где, например, будут более жёсткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов», — цитирует Кузина RT.

При этом, он также отметил, что избежать жёсткого карантина не удастся, однако «красный» уровень опасности будет не раньше ноября.