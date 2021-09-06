Украина готовится ужесточить ограничения по коронавирусу

Украинские власти ужесточат ограничительные меры, введённые из-за пандемии COVID-19 . Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. Он подчеркнул, что Украина в ближайшее время выйдет из «зелёной» зоны карантина.

«Мы будем вынуждены ввести "жёлтую" зону, где, например, будут более жёсткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов», — цитирует Кузина RT.

При этом, он также отметил, что избежать жёсткого карантина не удастся, однако «красный» уровень опасности будет не раньше ноября.

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А в начале августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продлении в стране адаптивного карантина, который был введён из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

По его словам, украинское правительство продлило карантин до 1 октября, также сохранив в стране режим чрезвычайной ситуации.

Ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление, согласно которому в стране до конца лета продлевается действие особого карантинного режима.

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ФОТО: pixabay.com
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