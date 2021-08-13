Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности
Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF заявил, что Украине будут проданы 1,2 миллиона неиспользованных доз вакцины от коронавируса.
По его словам, это препарат британско-шведской компании AstraZeneca с истекающим сроком годности, более 650 тысяч доз которого будут переданы Украине уже в августе.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в стране продлевается до 1 октября, при этом также сохраняется режим чрезвычайной ситуации.
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