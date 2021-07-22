Действие особого карантинного режима продлили в Азербайджане
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление, согласно которому в стране до конца лета продлевается действие особого карантинного режима, сообщает пресс-служба правительства республики.
В документе говорится, что особый карантинный режим, который действует до 1 августа, продлевается до 06:00 1 сентября 2021 года с целью «предотвращения распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции и её возможных последствий».
Ранее власти Таиланда из-за коронавируса ввели комендантский час и новые ограничения в «тёмно-красных зонах», в том числе Бангкоке и соседних провинциях, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru