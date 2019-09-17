Уйти в отпуск «онлайн» станет возможным, но не скоро

О том, насколько велик шанс принятия этого законопроекта в беседе с НСН рассказала профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова. Она сообщила, что с подачей заявлений на отпуск в электронном виде могут возникнуть трудности.

«Понятно, что работодатель на первом месте, но вообще кадровая служба либо служба департамента управления челресурсами формирует по каждому подразделению график отпусков. Это формируется в начале календарного года, чтобы отрегулировать выплаты по уходу в отпуск и по нахождению людей на рабочих местах. И достаточно жесткий контроль за этим ведется, особенно в крупных организациях. Тем более, что нужно учесть пожелания всех. У кого двое детей, там особые условия. Женщине с двумя детьми до 14 лет дается плюс две недели за свой счет в летнее время. То есть там много нюансов правовых, которые связаны с социальностью организации. В электронной форме, наверное, это допустимо, если это планирует департамент и в начале календарного года формируются все списки», - пояснила она.

Однако, по ее словам, несмотря на все трудности в регулировании работы граждан, кадровая служба рано или поздно будет готова к такому уровню цифровизации и перейдет на электронный вид решения вопросов, связанных с графиком отпусков.

«Затрудняюсь сказать, насколько система управления кадрами готова к таким новациям. Понятно, что все кругом стараются перейти на уровень цифровизации и электронных подписей, но как это в реальности достижимо… хотя, вы знаете, в программе 1С есть же расчет графика ухода в отпуск для большого числа сотрудников. Но это нужно писать заявление с подписью, с резолюцией линейного руководителя, что он оповещен о ходе ухода в отпуск сотрудников. Для маленькой организации не проблема, конечно. А для крупных организаций, тем более, с филиальной сетью наоборот. Но, наверное, к этому подойдут люди», - заключила собеседница НСН.

Ранее стало известно, что почти треть (29%) россиян продолжает работать во время отпуска, показал опрос на портале Роструда «Работа в России», результаты которого приводит ТАСС. Похожую тенденцию можно наблюдать и в других странах помимо России, заметила в эфире НСН профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская. Она добавила, что любая работа, превышающая положенную нагрузку, не может положительно сказываться на здоровье человека.

