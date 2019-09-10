Выгорание и депрессия. Названы риски работы в отпуске

Почти треть (29%) россиян продолжает работать во время отпуска, показал опрос на портале Роструда «Работа в России», результаты которого приводит ТАСС. При этом около половины респондентов (49%) рассказали, что решают только срочные дела на отдыхе. Не отвечают ни на письма, ни на звонки только 22 процента опрошенных россиян.

Похожую тенденцию можно наблюдать и в других странах помимо России, заметила в эфире НСН профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская.

«Это общая закономерность, не только российская, связанная с тем, что мы работаем теперь 24/7 в независимости от отдыха. У нас стираются границы между рабочим и свободным временем, между рабочим и нерабочим местом. Это естественная в определенном смысле специфика, и это не удивительно. Если мы спросим у людей из других стран, будет приблизительно такая же картина», — сказала она.

Елена Варшавская добавила, что любая работа, превышающая положенную нагрузку, не может положительно сказываться на здоровье человека. Подробнее о том, к чему может привести работа во время отпуска, НСН рассказал социальный психолог Алексей Рощин.

«Конечно, в этом случае полноценного отдыха у человека не получается, но с другой стороны и не факт, что ему это было бы необходимо. Все зависит от психологической конституции. Если человек достаточно раним, то ему будет очень плохо из-за того, что ему не удается выключиться. Естественно, такие испорченные отпуска, когда человек все время находится в контакте со своим рабочим местом, приводят к тому, что быстрее наступает так называемое выгорание. Выгорание означает, что человек в какой-то момент теряет мотивацию, теряет всякий рабочий энтузиазм и начинает испытывать отвращение к работе как таковой, постоянную депрессию и внутреннее непонимание, “что я здесь делаю”», —рассказал он.