Выгорание и депрессия. Названы риски работы в отпуске
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами ВШЭ и социальный психолог рассказали НСН, почему треть россиян не перестают работать на отдыхе и к чему это приведет.
Почти треть (29%) россиян продолжает работать во время отпуска, показал опрос на портале Роструда «Работа в России», результаты которого приводит ТАСС. При этом около половины респондентов (49%) рассказали, что решают только срочные дела на отдыхе. Не отвечают ни на письма, ни на звонки только 22 процента опрошенных россиян.
Похожую тенденцию можно наблюдать и в других странах помимо России, заметила в эфире НСН профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская.
«Это общая закономерность, не только российская, связанная с тем, что мы работаем теперь 24/7 в независимости от отдыха. У нас стираются границы между рабочим и свободным временем, между рабочим и нерабочим местом. Это естественная в определенном смысле специфика, и это не удивительно. Если мы спросим у людей из других стран, будет приблизительно такая же картина», — сказала она.
Елена Варшавская добавила, что любая работа, превышающая положенную нагрузку, не может положительно сказываться на здоровье человека. Подробнее о том, к чему может привести работа во время отпуска, НСН рассказал социальный психолог Алексей Рощин.
«Конечно, в этом случае полноценного отдыха у человека не получается, но с другой стороны и не факт, что ему это было бы необходимо. Все зависит от психологической конституции. Если человек достаточно раним, то ему будет очень плохо из-за того, что ему не удается выключиться. Естественно, такие испорченные отпуска, когда человек все время находится в контакте со своим рабочим местом, приводят к тому, что быстрее наступает так называемое выгорание. Выгорание означает, что человек в какой-то момент теряет мотивацию, теряет всякий рабочий энтузиазм и начинает испытывать отвращение к работе как таковой, постоянную депрессию и внутреннее непонимание, “что я здесь делаю”», —рассказал он.
Выгорание сотрудника опасно и для работодателя, подчеркнул социальный психолог, так как такой работник не заинтересован в качественном труде, и его уже невозможно чем-либо мотивировать.
«Выгорание опасно, в том числе и для работодателя, потому что такие люди все делают спустя рукава, теряют заинтересованность в результатах труда. Даже если им начинать платить большие деньги, стимулировать их материально, выгоревшему человеку это что мертвому припарки, он уже просто испытывает отвращение и апатию. Так что выгорание — это очень опасный феномен, и подобные вещи этому способствуют», — предупредил собеседник НСН.
Также решение рабочих вопросов во время отпуска может привести к ухудшению отношений с близкими и даже разрушению семей, отметил Алексей Рощин.
«Если человек работает еще и в свой отпуск, то, как правило, нарушаются его взаимоотношения со своими домашними, портится атмосфера в семье. Подобные вещи еще и разрушают семью, и опять-таки способствуют нарастанию депрессии и того же самого выгорания», — сказал социальный психолог.
Тем не менее, россиянам зачастую приходится заниматься рабочими вопросами на отдыхе, и причиной этому Алексей Рощин посчитал плохую организацию труда на российских предприятиях.
«Мне кажется, большая часть россиян и хотела бы отвлечься, но им не позволяет начальство и производственная необходимость. Сам производственный цикл очень редко на наших предприятиях приспособлен для того, чтобы выключать на время отпуска своих сотрудников из рабочего процесса. Получается так, что человек уходит в отпуск силой воли, потому что на самом деле на нем остаются завязаны очень многие производственные вопросы, которые требуют его так или иначе участия. Это зависит от организации труда, и с этой организацией труда на наших предприятиях все достаточно плохо. Сам по себе отпуск на большинстве предприятий — это своего рода форс-мажор, который нарушает все производственные циклы, порядок работы. И человек уходит в отпуск, как будто бежит со своего участка трудового фронта, поэтому если он чувствует свою ответственность, он вынужден в отпуске в этом как-то участвовать», — пояснил эксперт.
Ранее в Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске. Так, например, положенный в текущем году отдых могут перенести на следующий - с согласия работника - если уход в отпуск может негативно сказаться на ходе работы предприятия. В ведомстве также отметили, что работодатель имеет право отозвать сотрудника с отдыха. В этом случае неиспользованные дни отпуска будут обязаны предоставить в другое удобное для работника время, либо присоединить к следующему положенному отпуску, писала «Российская газета».
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