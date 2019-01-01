Россиянам пообещали дополнительный отпуск
Россиянам добавят один день отпуска. Минтруд готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета».
Сейчас такой выходной предоставляется раз в три года, При этом граждане предпенсионного возраста могут воспользоваться правом на выходной для прохождения диспансеризации в течение двух дней ежегодно, отмечает РИА ФАН.
Как сообщает Ura.ru, разработка изменений в Трудовой кодекс ведется по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Он обязал Минтруд представить проект до 20 июня. Речь идет о работниках в возрасте от 40 лет.
Напомним, ранее Минтруд предложил повторить опыт длинных майских праздников в 2020 году. В текущем году россияне отдыхали с 1 по 5 мая и затем с 9 по 12 мая включительно. Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в интервью НСН рассказала, почему россиянам необходимы длинные майские праздники.
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