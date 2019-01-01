Россиянам пообещали дополнительный отпуск

Россиянам добавят один день отпуска. Минтруд готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета».

Сейчас такой выходной предоставляется раз в три года, При этом граждане предпенсионного возраста могут воспользоваться правом на выходной для прохождения диспансеризации в течение двух дней ежегодно, отмечает РИА ФАН.