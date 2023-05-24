«Это норма!»: Заслуженный учитель поддержал идею изучения африканских языков
Евгений Ямбург в эфире НСН не увидел ничего плохого в овладении африканскими языками, но призвал лингвистов постигать экзотику только после классического английского.
Африканский язык актуален только после овладения английским языком, рассказал НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург. При этом его знание позволит не только работать переводчиком, но и начать, в том числе, политическую карьеру.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что несколько столичных школ заинтересованы в обучении детей африканским языкам.
«Как говорится, чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек. Ничего плохого в этом нет. Но надо понимать, что базовым должен оставаться английский, поскольку этот язык сегодня международный, как латынь в средние века, язык науки и так далее. А потом ребята могут учить и африканские языки. […] Это совершенно нормальная история. Понятно, что ни один африканский язык не заменит знание европейских языков, но этого никто и не отрицает», - сказал Ямбург.
Он увидел плюсы не только в знании дополнительного языка, но и различных вариантах развития будущей карьеры.
«Ребята получают возможность изучать и историю, и культуру. Становятся не только переводчиками, но и культурологами. И политическими деятелями, которые потом работают в посольствах», - отметил собеседник.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мёртвым и его время ушло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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