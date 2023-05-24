«Это норма!»: Заслуженный учитель поддержал идею изучения африканских языков

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что несколько столичных школ заинтересованы в обучении детей африканским языкам.

«Как говорится, чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек. Ничего плохого в этом нет. Но надо понимать, что базовым должен оставаться английский, поскольку этот язык сегодня международный, как латынь в средние века, язык науки и так далее. А потом ребята могут учить и африканские языки. […] Это совершенно нормальная история. Понятно, что ни один африканский язык не заменит знание европейских языков, но этого никто и не отрицает», - сказал Ямбург.

Он увидел плюсы не только в знании дополнительного языка, но и различных вариантах развития будущей карьеры.

«Ребята получают возможность изучать и историю, и культуру. Становятся не только переводчиками, но и культурологами. И политическими деятелями, которые потом работают в посольствах», - отметил собеседник.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мёртвым и его время ушло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

