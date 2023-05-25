«Нужны привилегии»: Школьную серебряную медаль назвали «цацкой»

Серебряные медали вернут в школы с нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что «для родителей и для школьников будет приятная новость, мы со следующего учебного года вернем серебряные медали». Соболев уверен, что мотивацией к ее получению могут стать привилегии при поступлении в вузы.

«С мотивацией все просто - будет зависеть от того, учитывается ли наличие медалей при поступлении. Когда я поступал, то у меня была серебряная медаль и мне достаточно было сдать один экзамен на отлично, чтобы быть зачисленным в вуз. Если сегодня это, как сказали бы дети, «цацка», то ее получение было бы слабым стимулом. Если она даст преимущество при поступлении, то да», - сказал Соболев.

Собеседник НСН отметил, что в некоторых школах медали вручались необоснованно.

«Раньше медалисты являлись показателями работы школы. Но были и такие случаи, когда медали выдавались просто для того, чтобы школа имела медалистов», - резюмировал Соболев.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил в беседе с НСН, что африканские языки в школе нужно изучать после овладения английским.

