«Нужны привилегии»: Школьную серебряную медаль назвали «цацкой»
Если серебряная медаль не даст преимущества при поступлении, то она станет обычной цацкой, сказал НСН Лев Соболев.
Заслуженный учитель России Лев Соболев заявил в беседе с НСН, что серебряная медаль должна давать школьникам преимущества при поступлении, тогда у детей будет стимул ее получить.
Серебряные медали вернут в школы с нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что «для родителей и для школьников будет приятная новость, мы со следующего учебного года вернем серебряные медали». Соболев уверен, что мотивацией к ее получению могут стать привилегии при поступлении в вузы.
«С мотивацией все просто - будет зависеть от того, учитывается ли наличие медалей при поступлении. Когда я поступал, то у меня была серебряная медаль и мне достаточно было сдать один экзамен на отлично, чтобы быть зачисленным в вуз. Если сегодня это, как сказали бы дети, «цацка», то ее получение было бы слабым стимулом. Если она даст преимущество при поступлении, то да», - сказал Соболев.
Собеседник НСН отметил, что в некоторых школах медали вручались необоснованно.
«Раньше медалисты являлись показателями работы школы. Но были и такие случаи, когда медали выдавались просто для того, чтобы школа имела медалистов», - резюмировал Соболев.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил в беседе с НСН, что африканские языки в школе нужно изучать после овладения английским.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru