«Началось не с Пушкина!»: Кураев об изучении в школе церковнославянского языка

Изучение церковнославянского языка поможет детям понять, что русская литература имеет тысячелетнюю историю, такие уроки вполне могут дополнить уроки родного языка. Об этом НСН заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.

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Ранее в РПЦ предложили внести в школьную программу преподавание церковнославянского языка. Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам епископа Луховицкого Евфимия (Моисеева), это поспособствует в том числе реализации курса на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбе с иностранными заимствованиями в русском языке. Кураев согласился с пользой от преподавания церковнославянского языка в школах.

«Приведу высказывание академика Дмитрия Лихачева, который как раз был сторонником того, чтобы в школах преподавали церковнославянский язык. Он пояснял, что тогда дети будут понимать, что русская литература началась не с Пушкина, что ей не двести, а тысяча лет. В этом, конечно, есть логика. Ничего плохого нет в том, что преподавание церковнославянского языка будет дополнять уроки русского языка. Плохо, когда люди не могут прочитать церковнославянский шрифт. Плохо, когда не понимают церковнославянский узор букв — вязь, когда это элемент архитектуры каких-то старых зданий, колоколов и так далее. Кроме того, церковнославянский язык интересен тем, что это язык-загадка, он играет в прятки, подмигивает. Вроде бы слова знакомые, а смысл прочитанного ускользает. Поэтому эти уроки можно проводить в виде игры. Если будет хороший педагог, то это действительно может быть интересно», — сказал Кураев.

Собеседник НСН выразил уверенность, что уроки церковнославянского языка не спровоцируют недовольства учеников-мусульман и их родителей.

«Во-первых, надо продумать, обязательный это будет курс или факультативный. Этот вопрос надо поднимать на уровне экспертов, совещаний в Министерстве образования. Во-вторых, как раз хорошо, если дети гастарбайтеров будут понимать, что история нашего языка и нашей страны настолько древняя, тем более, связанная с религией, что у мусульман всегда вызывает уважение», — добавил протодиакон.

Вместе с тем Кураев заявил, что многие уроки сегодня вводятся для выгоды тех или иных ведомств.

«Появляются всякие уроки военного дела, я уже не говорю про всякие уроки патриотического воспитания. Поэтому здесь возникает вопрос, за счет чего будут вводиться уроки церковнославянского языка», — подытожил он.

Ранее Кураев заявил, что икона «Троица» Андрея Рублева должна оставаться в музее, потому что в Троицком соборе ей не создадут нужные условия хранения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

