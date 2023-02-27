Без боли и страха: Нарколог рассказал об эффекте наркотиков в боевых действиях

Накануне глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что практически у 50% убитых бойцов ВСУ находят при себе психотропные вещества – «различные таблетки, соли, амфетамин и так далее». Руслан Исаев отметил, что есть три группы веществ, которые используют при ведении боевых действий.

«Первая группа – это снижение страха, тревоги, именно то, что нужно в боевых действиях. Также стимуляторы – те, которые позволяют обходиться без сна и пищи длительное время в активном состоянии. Третье – это обезболивающий эффект, когда человек, несмотря на ранение, продолжает не чувствовать боль и активно участвовать в военном процессе. Метадон относится к такой группе веществ, он обезболивает и одновременно притупляет эмоциональную реакцию в виде страха, тревоги, депрессии. Если руководство хочет те или иные эффекты получить, то для решения разных задач должны использоваться разные препараты. Поэтому где-то это будет зомби, где-то полузомби», - сказал Исаев.

Он также рассказал, что эффект от психотропных веществ может длиться от нескольких часов до двух-трех дней. По словам нарколога, такие препараты являются «бесплатным сыром в мышеловке», которые оставляют огромный след на психике человека.