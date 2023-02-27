Без боли и страха: Нарколог рассказал об эффекте наркотиков в боевых действиях

Различные психотропные вещества могут превратить военнослужащего в зомби или полузомби, при этом эффект от них может сохраняться до двух-трех дней, отметил в эфире НСН Руслан Исаев. 

Военнослужащим могут давать психотропные вещества во время боевых действий, чтобы они не чувствовали боль, страх и могли обходиться без сна и пищи длительное время, рассказал врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в разговоре с НСН.

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Накануне глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что практически у 50% убитых бойцов ВСУ находят при себе психотропные вещества – «различные таблетки, соли, амфетамин и так далее». Руслан Исаев отметил, что есть три группы веществ, которые используют при ведении боевых действий.

«Первая группа – это снижение страха, тревоги, именно то, что нужно в боевых действиях. Также стимуляторы – те, которые позволяют обходиться без сна и пищи длительное время в активном состоянии. Третье – это обезболивающий эффект, когда человек, несмотря на ранение, продолжает не чувствовать боль и активно участвовать в военном процессе. Метадон относится к такой группе веществ, он обезболивает и одновременно притупляет эмоциональную реакцию в виде страха, тревоги, депрессии. Если руководство хочет те или иные эффекты получить, то для решения разных задач должны использоваться разные препараты. Поэтому где-то это будет зомби, где-то полузомби», - сказал Исаев.

Он также рассказал, что эффект от психотропных веществ может длиться от нескольких часов до двух-трех дней. По словам нарколога, такие препараты являются «бесплатным сыром в мышеловке», которые оставляют огромный след на психике человека.

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«В зависимости от группы веществ эффект может длиться от нескольких часов до двух-трех дней. Последствия могут быть совершенно разные. Побочные эффекты тоже могут быть в виде потом уже болевого синдрома, бессонницы, отсроченной депрессии. Все эти препараты – бесплатный сыр в мышеловке. Конечно, они позволяют добиться каких-то результатов в ограниченное время, но потом будут отражаться на психике. Если вовремя ротация не произойдет, то такой боец может и дел наворотить, и по своим начать стрелять. Это очень опасные подходы и приемы. Не думаю, что это применяется повсеместно», - резюмировал Исаев.

Ранее, в конце января, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов заявил, что Минобороны РФ получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов — метадона и амфетаминов.

Позднее, в феврале, украинский военнопленный Вячеслав Симбирский рассказал РИА Новости, что военный медик раздавал украинским солдатам перед боем амфетамин, объясняя это необходимостью сделать их «боеспособными», сообщает НСН.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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