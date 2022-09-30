Медведев: у нас праздник, а у них - тяжелые наркотики, деменция и цинизм

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал вхождение в состав России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

«У нас праздник, а у них: тяжелые наркотики, деменция и цинизм», - написал он в своём Telegram-канале.

Медведев также отметил, желание президента Украины Владимира Зеленского ускоренно вступить в НАТО.

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«Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня», - сказал он.

Говоря о президенте США Джо Байдене, который заявил о непризнании факта присоединения новых территорий к России, Медведев возмутился:

«Даже странно, что вспомнил про нас. Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации», - иронично заметил заместитель главы Совбеза РФ.

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Досталось от него и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, который сказал, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство.

«Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», - добавил Медведев.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал референдумы на территории Украины словами - «Добро пожаловать домой», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергДжо БайденВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев
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