Медведев: у нас праздник, а у них - тяжелые наркотики, деменция и цинизм
Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал вхождение в состав России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.
«У нас праздник, а у них: тяжелые наркотики, деменция и цинизм», - написал он в своём Telegram-канале.
Медведев также отметил, желание президента Украины Владимира Зеленского ускоренно вступить в НАТО.
«Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня», - сказал он.
Говоря о президенте США Джо Байдене, который заявил о непризнании факта присоединения новых территорий к России, Медведев возмутился:
«Даже странно, что вспомнил про нас. Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации», - иронично заметил заместитель главы Совбеза РФ.
Досталось от него и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, который сказал, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство.
«Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», - добавил Медведев.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал референдумы на территории Украины словами - «Добро пожаловать домой», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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