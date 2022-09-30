Медведев: у нас праздник, а у них - тяжелые наркотики, деменция и цинизм

Досталось от него и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, который сказал, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство.

«Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», - добавил Медведев.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал референдумы на территории Украины словами - «Добро пожаловать домой», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

