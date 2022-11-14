Пойманным на употреблении наркотиков гражданам ограничили возможность служить по контракту

Изменения вносятся в Положение о порядке прохождения военной службы. Ранее в документе прописывалось, что контракт не может быть заключен только с осужденными или находящимися под следствием гражданами РФ или иностранцами.

В документе указывается, что пойманные на употреблении наркотиков лица не смогут поступить на контрактную службу "до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию" (согласно КоАП РФ, это один год со дня окончания исполнения наказания или со дня уплаты штрафа).

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий службу по призыву в Вооружённых силах России лиц с иностранным гражданством, сообщает пресс-служба Кремля.



