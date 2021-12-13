«Дерзкое выступление»: Соавтор Сокурова о его перепалке с Путиным
Мнения Сокурова и российского лидера на заседании СПЧ разошлись, но режиссер говорил искренне о том, что у него наболело, заявил Арабов.
Постоянный соавтор Александра Сокурова, сценарист Юрий Арабов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду, что никаких последствий для режиссера за спор с президентом России Владимиром Путиным не будет.
«Александр Николаевич говорил искренне, эмоционально, то, что наболело у него, а Владимир Владимирович говорил рационально. Собственно, эти две точки зрения схлестнулись. Я надеюсь, что никаких последствий за это, отчасти дерзкое выступление, не будет», - отметил Арабов.
Сокуров вступил в дискуссию с Владимиром Путиным в ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ) 9 декабря и заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, предложив президенту «отпустить» тех, кто не хочет жить вместе с Россией. Глава государства отреагировал резко, назвав список Сокурова набором страхов, а затем его пресс-секретарь Дмитрий Песков обвинил Сокурова в некомпетентности. Вместе с тем, Путин предложил Сокурову личную беседу: «Приходите ко мне, мы с вами давно не виделись, вы знаете, как я отношусь к нашим встречам и дискуссиям, я с удовольствием с вами подискутирую».
Бывший председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее раскритиковал высказывания кинорежиссера Александра Сокурова о северокавказских республиках.
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