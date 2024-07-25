«Уголовку» для дачников за шалфей предсказателей назвали юридической казуистикой

Шалфей предсказателей внесен в список растений, содержащих наркотические средства, однако за его выращивание в малых объемах не последует наказания для дачников, объяснил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в разговоре с НСН.

Ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова сообщила, что дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей за выращивание психотропных и наркотических растений, в частности шалфея предсказателей и мяты полевой. Она отметила, что также может грозить лишение свободы сроком до двух лет. Туманов указал, что не встречал на своей практике случаев наказания дачников.