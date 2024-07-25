«Уголовку» для дачников за шалфей предсказателей назвали юридической казуистикой
Сегодня дачников интенсивно штрафуют лишь за борщевик, так как по нему на местном уровне было принято соответствующее постановление, отметил в эфире НСН Андрей Туманов.
Шалфей предсказателей внесен в список растений, содержащих наркотические средства, однако за его выращивание в малых объемах не последует наказания для дачников, объяснил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в разговоре с НСН.
Ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова сообщила, что дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей за выращивание психотропных и наркотических растений, в частности шалфея предсказателей и мяты полевой. Она отметила, что также может грозить лишение свободы сроком до двух лет. Туманов указал, что не встречал на своей практике случаев наказания дачников.
«Это называется юридическая казуистика. У каждого растения есть какие-то ядовитые наркотические формы… Тот же самый шалфей предсказателей, который никто не видел, никто не выращивает. Случаев штрафов за эти растения не было никогда. Это не значит, что запрещено выращивание: они внесены в список растений с особым режимом. Этот список для специалистов, даже не для обычных людей. Он для того, чтобы обратить внимание на эти растения, в этом списке еще 800 растений», - сказал Туманов.
По его словам, сегодня дачников интенсивно штрафуют лишь за борщевик, так как по нему на местном уровне было принято соответствующее постановление. Кроме того, указал Туманов, борщевик «всех достал».
Шалфей предсказателей действительно внесен в РФ в список растений, содержащих наркотические средства. В списке также, в частности, конопля, кокаиновый куст и ипомея трехцветная. Однако, согласно статье 231 Уголовного кодекса РФ, «уголовка» грозит за выращивание в крупном размере (от 10 кустов, 300 тысяч рублей штрафа) и особо крупном размере (от 100 кустов, тюремный срок).
Мяты полевой в списке психотропов нет: она в списке многолетних сорных растений, из-за которых человека могут обвинить в нецелевом использовании земельного участка, передает «Радиоточка НСН».
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