Эксперт предупредила россиян об уголовной ответственности за выращивание шалфея

Российских дачников могут быть оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей за выращивание запрещенных растений, таких как шалфей предсказателей и мята полевая. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала юрист Ольга Чирикова.

Также в список запрещенный растений входят борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст и волчеягодник смертельный.