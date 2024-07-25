Эксперт предупредила россиян об уголовной ответственности за выращивание шалфея
Российских дачников могут быть оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей за выращивание запрещенных растений, таких как шалфей предсказателей и мята полевая. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала юрист Ольга Чирикова.
Также в список запрещенный растений входят борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст и волчеягодник смертельный.
Чирикова также отметила, что в запрещенный перечень включены все грибы, в которых содержатся псилоцибин и псилоцин, отмечает «Свободная пресса».
Также согласно постановлению правительства РФ №135 от 7 февраля 2024 года, ипомея трехцветная теперь включена в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru