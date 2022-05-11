«Ведомости»: В Москве разрешили торговать алкоголем на летних верандах

Московские власти сняли запрет с продажи алкоголя на летних верандах до конца 2022 года. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, в качестве эксперимента будет разрешена продажа алкоголя, крепость которого составляет до 16,5% в музеях и концертных залах. К тому же до 31 декабря 2022 года будет снят запрет на продажу спиртных напитков такой же крепости в спортивных сооружениях.