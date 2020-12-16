«Уехать можно, вернуться нельзя». Эксперты о главной проблеме мигрантов в России

Глава Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире НСН рассказал, что в этом году оформивших разрешение на работу иностранных граждан стало на 40% меньше.

Количество мигрантов в России уменьшилось почти вдвое. В настоящее время их число составляет около 6 миллионов человек, заявили в МВД России. В ведомстве отметили, что обычно эта цифра может достигать 11 миллионов.

Глава Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире НСН объяснил, что мигранты не уезжают из России, потому что боятся застрять там на неопределенный срок.

Названы отрасли, не пострадавшие из-за оттока мигрантов

«Мигранты работают во всех секторах экономики. И нехватка ощущается везде. Больше всего они были заняты на стройке, в строительстве, в ЖКХ, в общепите. Проблема заключается не в том, что они уехали. Дело в том, что назад пока что вернуться невозможно. Многие не смогли приехать сюда на сезонную работу из-за закрытых границ. Тех иностранных граждан, кто оформил патенты на работу, в текущем году на 40% меньше, чем в 2019 году. Мигранты начнут возвращаться, когда границы РФ снова будут открыты. Российский рынок по-прежнему интересен для граждан стран СНГ», - добавил он.

Минстрой России подготовил предложения для упрощённого въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках. Въезд предлагается разрешить только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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