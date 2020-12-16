«Уехать можно, вернуться нельзя». Эксперты о главной проблеме мигрантов в России

Количество мигрантов в России уменьшилось почти вдвое. В настоящее время их число составляет около 6 миллионов человек, заявили в МВД России. В ведомстве отметили, что обычно эта цифра может достигать 11 миллионов.

Глава Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире НСН объяснил, что мигранты не уезжают из России, потому что боятся застрять там на неопределенный срок.