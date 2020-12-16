Названы отрасли, не пострадавшие из-за оттока мигрантов

Количество мигрантов в России в настоящее время составляет около 6 миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России. В ведомстве уточнили, что обычно эта цифра может достигать 11 миллионов человек. Самая многочисленная категория иностранных граждан в России — это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН объяснила, что на число мигрантов повлияли карантин и ограничения, связанные с закрытием границ.

«Эта ситуация продолжается с февраля-марта, она связана с карантином пандемией. Происходит закрытие рабочих мест, торговых точек, где заняты мигранты. Лишение работы вытесняет их из мегаполисов туда, где есть рабочие места и более дешевая аренда жилья. Но думаю, что такие отрасли как ЖКХ и строительство до сих пор задействуют максимальное число приезжих», - отметила она.