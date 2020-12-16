Названы отрасли, не пострадавшие из-за оттока мигрантов

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта в эфире НСН подтвердила сокращение численности иностранных рабочих из-за пандемии коронавируса.

Количество мигрантов в России в настоящее время составляет около 6 миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России. В ведомстве уточнили, что обычно эта цифра может достигать 11 миллионов человек. Самая многочисленная категория иностранных граждан в России — это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН объяснила, что на число мигрантов повлияли карантин и ограничения, связанные с закрытием границ.

«Эта ситуация продолжается с февраля-марта, она связана с карантином пандемией. Происходит закрытие рабочих мест, торговых точек, где заняты мигранты. Лишение работы вытесняет их из мегаполисов туда, где есть рабочие места и более дешевая аренда жилья. Но думаю, что такие отрасли как ЖКХ и строительство до сих пор задействуют максимальное число приезжих», - отметила она.

Россиянам предложили поработать за мигрантов

Екатерина Самраилова добавила, что на рынке ряда профессий, традиционно занятом иностранцами, низкий уровень зарплаты создан искусственно и непривлекателен для местных жителей.

«Аборигенное население не стремится идти в отрасли, где заняты мигранты. Люди не стремятся заполнять рабочие места из-за условий труда, непрестижности. Вдобавок, есть, наверное, вопросы демпинга заработной платы. Имеет место искусственное понижение в тех отраслях, куда принимают приезжих. А для местного населения этот уровень зарплаты не является привлекательным», - рассказала она.

Собеседница НСН предположила, что то количество мигрантов, которое сейчас есть, пока будет оставаться неизменным. Новый приток иностранных рабочих в страну, по ее словам, будет возможен, когда снимутся карантинные ограничения, и появится возможность расширения трудовой деятельности в привлекательных для мигрантов сферах.

Ранее сообщалось, что Минстрой России подготовил предложения для упрощённого въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках. Въезд предлагается разрешить только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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