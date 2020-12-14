Минстрой предложил упростить въезд мигрантов для работы на стройках

Минстрой России подготовил предложения для упрощённого въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках. Об этом пишет ТАСС, подчеркивая, что они направлены на рассмотрение в правительство.

В частности, отмечается, что въезд предлагается разрешить только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля. Предлагается, чтобы иностранцы предоставляли отрицательный тест на COVID-19 не ранее чем за три дня до въезда на территорию РФ, отмечает RT.

В Минстрое подчеркнули, что по состоянию на 1 декабря, в 50 регионах России есть нехватка мигрантов на стройплощадках.