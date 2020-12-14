Минстрой предложил упростить въезд мигрантов для работы на стройках
Минстрой России подготовил предложения для упрощённого въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках. Об этом пишет ТАСС, подчеркивая, что они направлены на рассмотрение в правительство.
В частности, отмечается, что въезд предлагается разрешить только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля. Предлагается, чтобы иностранцы предоставляли отрицательный тест на COVID-19 не ранее чем за три дня до въезда на территорию РФ, отмечает RT.
В Минстрое подчеркнули, что по состоянию на 1 декабря, в 50 регионах России есть нехватка мигрантов на стройплощадках.
К слову, в ноябре стало известно, что руководство страны не рассматривает введение системных ограничений для строительной отрасли на фоне роста пандемией коронавируса. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что только «точечные случаи» могут быть исключением в том случае, если на стройплощадке появился очаг распространения COVID-19 или вспышка заболевания.
«Жизнь показала, что те регионы, которые не ввели ограничения, сегодня у них стройка почти не упала или упала минимально. Два региона - Москва и Московская область - из-за большой концентрации населения и большого роста заболеваемости вынуждены были ввести ограничения, и мы видим, что самый большой провал по жилью произошел именно в этих регионах», - заявил Хуснуллин.
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