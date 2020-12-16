Количество мигрантов в России из-за коронавируса снизилось в два раза

Численность мигрантов в России за год сократилась примерно в два раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

В настоящее время в стране находятся около шести миллионов мигрантов, из которых разрешение на временное проживание или вид на жительство имеют около одного миллиона человек.

Как отмечают в ведомстве, обычно эта цифра может достигать 11 миллионов человек. Большинство учтенных мигрантов работают по патентам, отмечают в МВД.