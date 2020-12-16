Количество мигрантов в России из-за коронавируса снизилось в два раза

Численность мигрантов в России за год сократилась примерно в два раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

В настоящее время в стране находятся около шести миллионов мигрантов, из которых разрешение на временное проживание или вид на жительство имеют около одного миллиона человек.

Как отмечают в ведомстве, обычно эта цифра может достигать 11 миллионов человек. Большинство учтенных мигрантов работают по патентам, отмечают в МВД.

Россиянам предложили поработать за мигрантов

Тем временем, Минстрой России подготовил предложения для упрощённого въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках. Об этом пишет ТАСС, подчеркивая, что они направлены на рассмотрение в правительство.

В частности, отмечается, что въезд предлагается разрешить только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:ИностранцыТрудовые Мигранты
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