«Удобная наценка»: Подорожание видеоигр приведет к развитию «серого» рынка
Для пользователей небезопасно использовать неофициальные площадки: может не сработать «ключ» к игре, также товар можно не получить вообще, предупредил в эфире НСН Михаил Пименов.
Подорожание видеоигр в России может подтолкнуть к развитию «серых» способов их распространения, заявил эксперт в области киберспорта, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что стоимость видеоигр в России может вырасти в среднем на 20%. Это связано с тем, что издатели увеличили стоимость игр в популярном у геймеров турецком регионе: после последнего повышения ценник на новинки превысил три тысячи лир (около 10 тысяч рублей). Пименов предупредил о последствиях подорожания видеоигр.
«Ожидать подорожания стоит. Турция – это одно из самых популярных направлений. Большинство людей, у которых сейчас нет официального доступа к аккаунтам, пользуются другими регионами, в частности Турцией тоже, закупают по ценам, которые там актуальны. Это может подтолкнуть к развитию серых способов распространения игр. Сейчас очень много появилось площадок, которые являются, по сути, прокси между конечным потребителем и поставщиком. Такие дистрибьюторы цифровых платформ появляются регулярно и занимаются тем, что облегчают процесс покупки. По сути, реализуют удобный способ приобретения через свои сайты, делая еще дополнительную наценку. Чем больше будет расти цена в регионах за пределами РФ, тем больше будет с учетом наценки повышаться стоимость», – сказал Пименов.
Он отметил, что для пользователей небезопасно использовать неофициальные площадки: может не сработать «ключ» к игре, также товар можно не получить вообще.
«Для пользователей в принципе небезопасно пользоваться неофициальными площадками. Они не то, чтобы несут много ответственности в случае каких-то нюансов, если, допустим, тот же ключ не сработает или если пользователь вообще не получит товар… Вряд ли он сможет какие-то официальные претензии подать, чтобы доказать свои права. Это в принципе небезопасно с той точки зрения, что это могут быть недобросовестные фишинговые сайты и так далее», – добавил собеседник НСН.
Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко рассказал НСН, что игровая индустрия в России развивается уверенными темпами, при этом избыток низкоквалифицированных кадров вынудил компании сократить множество специалистов, передает «Радиоточка НСН».
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