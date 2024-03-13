«Удобная наценка»: Подорожание видеоигр приведет к развитию «серого» рынка

Подорожание видеоигр в России может подтолкнуть к развитию «серых» способов их распространения, заявил эксперт в области киберспорта, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что стоимость видеоигр в России может вырасти в среднем на 20%. Это связано с тем, что издатели увеличили стоимость игр в популярном у геймеров турецком регионе: после последнего повышения ценник на новинки превысил три тысячи лир (около 10 тысяч рублей). Пименов предупредил о последствиях подорожания видеоигр.