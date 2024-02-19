«Как в кино в 80-е»: Сокращения в индустрии игр объяснили «усушкой рынка»
В игровой индустрии уже сократили 10 тысяч специалистов, однако рынок продолжает развиваться и по итогу года может продемонстрировать рост до 10% в ряде секторов, сказал НСН Александр Кузьменко.
Игровая индустрия в России развивается уверенными темпами, при этом избыток низкоквалифицированных кадров вынудил компании сократить множество специалистов, рассказал НСН независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
Ранее «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщили, что игровые компании с начала 2024 года уже уволили более 6 тысяч сотрудников. По словам Кузьменко, подобный масштаб – естественная реакция индустрии.
«В 2020-2021 годы люди сидели дома, это привело к тому, что индустрия развлечений стала слишком раздутой. Сейчас происходит естественная усушка рынка, но неестественно большими цифрами – тысячами и даже десятками тысяч человек в рамках одной корпорации. Ранее было нанято слишком много кадров, теперь многие люди просто дублируют свои функции. Как бы печально не выглядели сокращения, это естественное состояние индустрии. Это говорит не о кризисе в ней, а о рациональном распределении ресурсов», - заявил он.
Собеседник НСН предположил, что в начале 2024 года компании уволили не 6, а 10 тысяч специалистов, при этом под сокращения попали начинающие специалисты, которых уже могут заменить нейросети.
«Думаю, сегодня сократили около 10 тысяч специалистов, просто многие компании закрыты, не афишируют глобальные увольнения. Та же компания Blizzard Entertainment, владельцы таких франшиз, как World of Warcraft, Diablo, сократили около 800 человек. По сути их кампус опустел на треть. Нейросетевая революция, которая случилась в последние два года – еще один косвенный фактор, который объясняет увольнения. Программисты, художники, авторы сценариев проходных диалогов в скором времени будут заменены нейросетями. Рынок скорее испытывает недостаток в суперкрутых специалистах, которые будут обучать саму нейросеть. То, что в ближайшие годы низкоквалифицированного труда в игровой индустрии не понадобится - уже отчетливая тенденция», - пояснил Кузьменко.
Он также предположил, что ситуация в игровой индустрии схожа с тем, что ранее наблюдалась в кинобизнесе.
«В игровой индустрии происходит примерно то, что происходило в кино в 80-е годы. Рынок насытился, понял, что существуют технологии и методы дистрибуции, поэтому сейчас просто накачивается деньгами, чтобы отрабатывать предсказуемые ниши. Разработка игры мирового уровня обойдется примерно в 100 миллионов долларов. Вкладывать столько в проект – рискованно. В бизнес видеоигр пришли такие же законы, как в бизнес кино: или есть гарантированный блокбастер, который заработает миллиард, или мы тратим меньшие деньги, но экспериментируем. Игровая индустрия развивается. Роста под 150-200% в год, как было в период бума мобильного гейминга, не будет, но стабильный плюс в 10% в некоторых секторах индустрия себе обеспечит», - заключил он.
Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне потратили на видеоигры 161 миллиард рублей. На официальные каналы дистрибуции пришлось порядка 106 миллиарда рублей, остальные деньги достались сервисам-посредникам по продаже видеоигр, напоминает «Радиоточка НСН».
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