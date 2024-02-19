«Как в кино в 80-е»: Сокращения в индустрии игр объяснили «усушкой рынка»

Ранее «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщили, что игровые компании с начала 2024 года уже уволили более 6 тысяч сотрудников. По словам Кузьменко, подобный масштаб – естественная реакция индустрии.

«В 2020-2021 годы люди сидели дома, это привело к тому, что индустрия развлечений стала слишком раздутой. Сейчас происходит естественная усушка рынка, но неестественно большими цифрами – тысячами и даже десятками тысяч человек в рамках одной корпорации. Ранее было нанято слишком много кадров, теперь многие люди просто дублируют свои функции. Как бы печально не выглядели сокращения, это естественное состояние индустрии. Это говорит не о кризисе в ней, а о рациональном распределении ресурсов», - заявил он.

Собеседник НСН предположил, что в начале 2024 года компании уволили не 6, а 10 тысяч специалистов, при этом под сокращения попали начинающие специалисты, которых уже могут заменить нейросети.

«Думаю, сегодня сократили около 10 тысяч специалистов, просто многие компании закрыты, не афишируют глобальные увольнения. Та же компания Blizzard Entertainment, владельцы таких франшиз, как World of Warcraft, Diablo, сократили около 800 человек. По сути их кампус опустел на треть. Нейросетевая революция, которая случилась в последние два года – еще один косвенный фактор, который объясняет увольнения. Программисты, художники, авторы сценариев проходных диалогов в скором времени будут заменены нейросетями. Рынок скорее испытывает недостаток в суперкрутых специалистах, которые будут обучать саму нейросеть. То, что в ближайшие годы низкоквалифицированного труда в игровой индустрии не понадобится - уже отчетливая тенденция», - пояснил Кузьменко.