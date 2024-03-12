СМИ: Стоимость видеоигр в России вырастет на 20%

По данным источников издания, дистрибьюторы России чаще всего приобретают копии в Турции, где на данный момент наблюдается повышение стоимости игр. Рост закупочных цен может составить до 20%, что ударит и по российским пользователям.

Информацию газете подтвердили сразу несколько участников рынка. Уточняется, что игры, которые на данный момент обходятся в 6 тысяч рублей, в течение 2024 года будут стоить от 10 до 12 тысяч рублей. Скачок цен может быть зафиксирован уже весной текущего года.

Ранее сообщалось, что российские геймеры за 2023 год скачали пиратские игры на сумму 324 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

