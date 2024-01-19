Россияне в 2023 году потратили на видеоигры 161 млрд рублей
Компьютерные игры и внутриигровые товары в 2023 году обошлись российским геймерам в 161 млрд рублей. Об этом со ссылкой на исследование онлайн-школы XYZ пишет «Чемпионат».
Уточняется, что на официальные каналы дистрибуции пришлось порядка 106 млрд рублей, остальные деньги достались сервисам-посредникам по продаже видеоигр.
Также исследователи выяснили, что больше остальных заработали однопользовательские приключенческие игры, такие как Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3.
Ранее в исследовательской компании Data.ai. заявили, что самой скачиваемой мобильной игрой в 2023 году стала Roblox, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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