Россияне в 2023 году потратили на видеоигры 161 млрд рублей

Компьютерные игры и внутриигровые товары в 2023 году обошлись российским геймерам в 161 млрд рублей. Об этом со ссылкой на исследование онлайн-школы XYZ пишет «Чемпионат».

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Уточняется, что на официальные каналы дистрибуции пришлось порядка 106 млрд рублей, остальные деньги достались сервисам-посредникам по продаже видеоигр.

Также исследователи выяснили, что больше остальных заработали однопользовательские приключенческие игры, такие как Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3.

Ранее в исследовательской компании Data.ai. заявили, что самой скачиваемой мобильной игрой в 2023 году стала Roblox, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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