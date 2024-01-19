Россияне в 2023 году потратили на видеоигры 161 млрд рублей

Уточняется, что на официальные каналы дистрибуции пришлось порядка 106 млрд рублей, остальные деньги достались сервисам-посредникам по продаже видеоигр.

Также исследователи выяснили, что больше остальных заработали однопользовательские приключенческие игры, такие как Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3.

Ранее в исследовательской компании Data.ai. заявили, что самой скачиваемой мобильной игрой в 2023 году стала Roblox, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

