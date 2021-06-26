Удмуртия вслед на рядом регионов приостановила вакцинацию из-за дефицита вакцин
Из-за нехватки препаратов в Удмуртии на 26-27 июня приостановлена вакцинация от коронавируса. Причина - нехватка препаратов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление регионального оперштаба.
Уточняется, что желающих вакцинироваться больше, чем объемы поставок препаратов. Замминистра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева заявила, что за последнюю неделю число желающих сделать прививку от коронавируса выросло в республике в два раза, жители приходят в мобильные пункты без записи.
«Новая партия вакцины «Спутник V» объемом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме», — цитирует сообщение Газета.ru.
Всем, кто записался на вакцинацию на 26-27 июня, в оперштабе пообещали дополнительно сообщить о новом времени и месте процедуры.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о дефиците вакцин в нескольких регионах из-за роста числа желающих привиться от COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ пообещал, что нехватка препаратов будет компенсирована в ближайшие дни.
Напомним, из-за повышенного спроса не препараты вакцинация приостановлена в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
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