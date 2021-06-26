Удмуртия вслед на рядом регионов приостановила вакцинацию из-за дефицита вакцин

Из-за нехватки препаратов в Удмуртии на 26-27 июня приостановлена вакцинация от коронавируса. Причина - нехватка препаратов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление регионального оперштаба.

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Уточняется, что желающих вакцинироваться больше, чем объемы поставок препаратов. Замминистра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева заявила, что за последнюю неделю число желающих сделать прививку от коронавируса выросло в республике в два раза, жители приходят в мобильные пункты без записи.

«Новая партия вакцины «Спутник V» объемом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме», — цитирует сообщение Газета.ru.

Всем, кто записался на вакцинацию на 26-27 июня, в оперштабе пообещали дополнительно сообщить о новом времени и месте процедуры.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о дефиците вакцин в нескольких регионах из-за роста числа желающих привиться от COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ пообещал, что нехватка препаратов будет компенсирована в ближайшие дни.

Напомним, из-за повышенного спроса не препараты вакцинация приостановлена в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УдмуртияВакцинацияВакцина
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