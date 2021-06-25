Песков: дефицит вакцин в регионах будет устранен

В ближайшие дни дефицит вакцин от COVID-19 в регионах будет устранен. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, в этом «нет никаких сомнений».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту РФ о дефиците вакцин в республике, передает RT.

В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ранее назвал причины медленной вакцинации в Москве.



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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВакцинация
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