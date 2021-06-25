Песков: дефицит вакцин в регионах будет устранен

В Москве зафиксирован максимум смертей от COVID-19 за сутки с начала пандемии МВД изъяло более тонны «синтетики», предназначенной для продажи в столице В Москве запустили 5 из 11 запланированных железнодорожных вокзалов Церемония развода караулов в Кремле не состоится 26 июня из-за жары Ливень с грозой и градом пришёл в столицу