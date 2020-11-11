Удельный вес тяжелых больных короновирусом в РФ не меняется с начала марта

За сутки в России от коронавируса умерли 432 человека, это стало новым суточным антирекордом смертности от инфекции. В то же время число заболевших за сутки снизилось по сравнению с предыдущими днями. К утру 11 ноября зафикисровали 19 851 случай заражения, рекорд был двумя днями ранее, 9 ноября. Тогда за сутки выявили 21 798 заболевших. Как добавляет RT, эпидемиолог заявил о продолжении фазы роста коронавируса в России.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые ограничительные меры в столице. Они будут действовать минимум два месяца —до 15 января 2021 года.

В частности, студенты вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение, транспортные карты учащихся заблокируют. Кино и театры разрешено заполнять лишь на 25%. Кроме того, рестораны и клубы не смогут работать с 23.00 до 06.00. Как сообщает Ura.ru, в ХМАО после введения аналогичных мер рестораны и кафе потеряли до 60% доходов.

Между тем, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН раскритиковал действия столичных властей, заявив, что введённых ограничений недостаточно. По его словам, для борьбы с коронавирусом нужно вводить полный карантин.

