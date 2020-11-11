Удельный вес тяжелых больных короновирусом в РФ не меняется с начала марта
Удельный вес тяжелых больных короновирусом в РФ не меняется с начала марта и не превышает 4%, передает РИА Новости слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в РФ развернуто более 253,4 тысячи коек для лечения коронавируса. По ее словам, наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тыс населения - в Москве, ЯНАО, на Алтае, в Калмыкии, Магаданской области и Тыве, передает RT.
За сутки в России от коронавируса умерли 432 человека, это стало новым суточным антирекордом смертности от инфекции. В то же время число заболевших за сутки снизилось по сравнению с предыдущими днями. К утру 11 ноября зафикисровали 19 851 случай заражения, рекорд был двумя днями ранее, 9 ноября. Тогда за сутки выявили 21 798 заболевших. Как добавляет RT, эпидемиолог заявил о продолжении фазы роста коронавируса в России.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые ограничительные меры в столице. Они будут действовать минимум два месяца —до 15 января 2021 года.
В частности, студенты вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение, транспортные карты учащихся заблокируют. Кино и театры разрешено заполнять лишь на 25%. Кроме того, рестораны и клубы не смогут работать с 23.00 до 06.00. Как сообщает Ura.ru, в ХМАО после введения аналогичных мер рестораны и кафе потеряли до 60% доходов.
Между тем, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН раскритиковал действия столичных властей, заявив, что введённых ограничений недостаточно. По его словам, для борьбы с коронавирусом нужно вводить полный карантин.
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