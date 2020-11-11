Инфекционист усомнился в возможности вылечить коронавирус настоем берёзового гриба

Как передает РЕН ТВ, Специалисты Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" выяснили, что развитие коронавируса подавляет водный экстракт "березового гриба" и заявили о возможности разрабатывать на его основе противовирусные препараты, тем более, что действующее вещество в чаге, как называют «березовый гриб», обладает низкой токсичностью.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров считает, что использовать гриб как основное средство лечения коронавируса нельзя, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Он заявил, что не верит в возможность вылечиться от коронавируса, съев кусок гриба, хотя и добавил, что его можно использовать как компонент в лекарственных сборах трав.

Как сообщалось ранее, за сутки в России от коронавируса умерли 432 человека, это стало новым суточным антирекордом смертности от инфекции. В то же время число заболевших за сутки снизилось по сравнению с предыдущими днями. К утру 11 ноября зафикисровали 19 851 случай заражения, рекорд был двумя днями ранее, 9 ноября. Тогда за сутки выявили 21 798 заболевших.

