В России объяснили рекордные поставки рыбы из Белоруссии
Как правило, в Белоруссию поставляют рыбу те страны, которые ввели антироссийские санкции, сказал НСН Александр Фомин.
Чаще всего Белоруссия отправляет в Россию рыбу из стран, которые ввели антироссийские санкции, кроме того, сегодня в России не хватает лососевых рыб, скумбрии, сельди и креветок. Об этом НСН заявил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Не имеющая выхода к морю Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Россию в 2025 году. Как сообщают аналитики Рыбного союза, из соседней страны ввозили сурими (крабовые палочки), пресервы из сельди, икру мойвы, слабосоленую форель, копченую салаку и скумбрию, а также пресервы из ракообразных и моллюсков. По словам Фомина, чаще всего через Белоруссию поставляли продукцию те страны, которые ввели санкции против России.
«Белоруссия не закрыта санкциями от иностранных государств, поэтому через нее идет продукция в Россию. Скорее всего, поставляют рыбу именно те страны, которые ввели санкции против России. Вместе с тем не совсем понятно, как учитывается импорт, если границы между Россией и Белоруссией фактически нет. Но это давняя история, например, креветки Белоруссия традиционно поставляет в Россию уже несколько лет. На российском рынке сегодня не хватает лососевых (семга, форель, кижуч), массовых скумбрии и сельди, прямые поставки которых закрыты, и, конечно, креветок — собственных креветок у России мало, они идут на экспорт», — сказал Фомин.
Говоря о поставках из Белоруссии в Россию пресервов из моллюсков и ракообразных, собеседник НСН коснулся и возможности выращивания моллюсков в Азовском море.
«Теоретически Азовское море по условиям вполне пригодно для разведения моллюсков. Здесь можно развивать экокультуру, при этом нужны не такие уж и большие деньги, но сейчас приходится закупать материал для подсева устриц. Поэтому хорошо было бы получать поддержку со стороны государства. Необходимо также наладить логистику и сбыт. Начинать такой бизнес с нуля трудно, если же это крупные, опытные компании, то при должной поддержке это возможно», — подытожил он.
Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что российские предприятия по вылову рыбы прекрасно насыщают отечественный рынок, они осваивают почти 100% выделенных им квот. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
