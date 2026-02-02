«Белоруссия не закрыта санкциями от иностранных государств, поэтому через нее идет продукция в Россию. Скорее всего, поставляют рыбу именно те страны, которые ввели санкции против России. Вместе с тем не совсем понятно, как учитывается импорт, если границы между Россией и Белоруссией фактически нет. Но это давняя история, например, креветки Белоруссия традиционно поставляет в Россию уже несколько лет. На российском рынке сегодня не хватает лососевых (семга, форель, кижуч), массовых скумбрии и сельди, прямые поставки которых закрыты, и, конечно, креветок — собственных креветок у России мало, они идут на экспорт», — сказал Фомин.

Говоря о поставках из Белоруссии в Россию пресервов из моллюсков и ракообразных, собеседник НСН коснулся и возможности выращивания моллюсков в Азовском море.

«Теоретически Азовское море по условиям вполне пригодно для разведения моллюсков. Здесь можно развивать экокультуру, при этом нужны не такие уж и большие деньги, но сейчас приходится закупать материал для подсева устриц. Поэтому хорошо было бы получать поддержку со стороны государства. Необходимо также наладить логистику и сбыт. Начинать такой бизнес с нуля трудно, если же это крупные, опытные компании, то при должной поддержке это возможно», — подытожил он.



Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что российские предприятия по вылову рыбы прекрасно насыщают отечественный рынок, они осваивают почти 100% выделенных им квот.


