Умер фронтмен Sick of It All Коллер

Музыканту было 59 лет. Артист скончался после многолетней борьбы с раком пищевода.

Впервые Лу Коллер публично объявил о своем диагнозе в июне 2024 года. После этого коллективу пришлось отменить тур по Европе.

В мае 2025-го в связи с интенсивным лечением, включавшим химиотерапию, фронтмен группы заявил о полной ремиссии, но потом болезнь снова вернулась.

В 2026-м Sick of It All должна была отметить свой 40-летний юбилей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».