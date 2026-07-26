Умер фронтмен Sick of It All Коллер
Ушел из жизни сооснователь и вокалист американской рок-группы Sick of It All Лу Коллер. Об этом говорится на странице коллектива в одной из соцсетей.
Музыканту было 59 лет. Артист скончался после многолетней борьбы с раком пищевода.
Впервые Лу Коллер публично объявил о своем диагнозе в июне 2024 года. После этого коллективу пришлось отменить тур по Европе.
В мае 2025-го в связи с интенсивным лечением, включавшим химиотерапию, фронтмен группы заявил о полной ремиссии, но потом болезнь снова вернулась.
В 2026-м Sick of It All должна была отметить свой 40-летний юбилей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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