В Италии свыше 60 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими

На севере Италии в столкновениях с выступающими против строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин-Лион пострадали свыше 60 полицейских. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Известно, что примерно 20 тысяч протестующих собрались на фестиваль протеста. По информации источника, демонстранты прорвались на стройплощадки, забрасывали полицейских камнями и фейерверками, подожгли четыре автомобиля. Наиболее ожесточенные столкновения произошли в коммуне Кьомонте.

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Отмечается, что правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ, но не смогли сдержать экипированных участников беспорядков. В связи с происходящим движение поездов и авто временно приостановили.

Проект магистрали между Лионом и Турином, поддерживаемый Евросоюзом, предполагает строительство тоннеля длиной 57,5 км через Альпы. Его стоимость составляет свыше €26 млрд.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Украине протесты из-за отставки главы Минобороны Михаила Федорова продолжаются десятый день подряд.

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ФОТО: ТАСС/Семичаевская Ася
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