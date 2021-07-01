Отмечается снижение цен на авиабилеты в Анапу и Сочи
Авиабилеты в Анапу и Сочи за неделю подешевели на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
Это связывают с падением спроса из-за ограничений, которые были введены ранее властями Краснодарского края.
Средняя стоимость перелета в Анапу с вылетом в июле снизилась на 13% до 8 тысяч 600 рублей. Билеты в Сочи подешевели на 11%, до 6 тысяч 900 рублей, в Геленджик стало дешевле улететь на 8% (9 тысяч 200 рублей).
Что касается железнодорожных билетов, то поездка в Сочи теперь обойдется на 23% дешевле - в среднем 2 тысячи 400 рублей в одну сторону.
Напомним, с 1 июля для заселения в отели Краснодарского края нужен сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
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