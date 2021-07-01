Отмечается снижение цен на авиабилеты в Анапу и Сочи

Это связывают с падением спроса из-за ограничений, которые были введены ранее властями Краснодарского края.

Средняя стоимость перелета в Анапу с вылетом в июле снизилась на 13% до 8 тысяч 600 рублей. Билеты в Сочи подешевели на 11%, до 6 тысяч 900 рублей, в Геленджик стало дешевле улететь на 8% (9 тысяч 200 рублей).

Что касается железнодорожных билетов, то поездка в Сочи теперь обойдется на 23% дешевле - в среднем 2 тысячи 400 рублей в одну сторону.

Напомним, с 1 июля для заселения в отели Краснодарского края нужен сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

