Тарантино сыграет в инди-драме «Only What We Carry», сообщает издание Deadline. Уточняется, что роль в проекте станет для него первым заметным появлением на экране со времен картины «От заката до рассвета» 1996 года. При этом за последние 30 лет он появлялся в камео в большинстве своих фильмов, в том числе в «Однажды… в Голливуде» 2019 года. Григорьев заметил, что скорее всего Тарантино предложили роль, которая полностью соответствует режиссеру.

«Зная со стороны всю актерскую голливудскую кухню понимаю, что его позвали на ту роль, которую он осилит. Видимо, образ героя, который ему предложен, совпал с его внутренним "я". Конечно, Тарантино адекватно оценивает свои силы, талант и понимает прекрасно, что он режиссер, а не актер. Думаю, у него присутствует адекватная самооценка. Очень часто режиссеры не стесняются и тоже появляются на экране. Если бы Тарантино понимал, что не тянет по актерским способностям, не согласился бы на роль. При необходимости поработает с преподавателем по актерскому мастерству и все получится», - допустил он.