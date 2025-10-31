«Осилит, раз взялся»: Тарантино впервые за 30 лет сыграет большую роль в кино
Квентин Тарантино в новой роли проявит в кадре внутреннее «я», а если бы были сомнения, не взялся бы за роль, заявил НСН Роман Григорьев.
Режиссер Квентин Тарантино хорошо осознает границы своих актерских способностей и не согласился бы на роль, которая ему не по силам, заявил НСН кинокритик Роман Григорьев.
Тарантино сыграет в инди-драме «Only What We Carry», сообщает издание Deadline. Уточняется, что роль в проекте станет для него первым заметным появлением на экране со времен картины «От заката до рассвета» 1996 года. При этом за последние 30 лет он появлялся в камео в большинстве своих фильмов, в том числе в «Однажды… в Голливуде» 2019 года. Григорьев заметил, что скорее всего Тарантино предложили роль, которая полностью соответствует режиссеру.
«Зная со стороны всю актерскую голливудскую кухню понимаю, что его позвали на ту роль, которую он осилит. Видимо, образ героя, который ему предложен, совпал с его внутренним "я". Конечно, Тарантино адекватно оценивает свои силы, талант и понимает прекрасно, что он режиссер, а не актер. Думаю, у него присутствует адекватная самооценка. Очень часто режиссеры не стесняются и тоже появляются на экране. Если бы Тарантино понимал, что не тянет по актерским способностям, не согласился бы на роль. При необходимости поработает с преподавателем по актерскому мастерству и все получится», - допустил он.
Как добавил собеседник НСН, ему было бы интересно посмотреть на новую актерскую работу Тарантино.
«Думаю, Квентин Тарантино не нуждается в пиаре. Скорее ему предложили сняться в кино, и он с радостью согласился. Думаю, у него все получится. Он же не играет "Гамлета" на сцене. Тарантино прекрасно понимает, как должен вести себя актер в кадре. Очень часто режиссеры не стесняются и тоже появляются на экране. Я бы посмотрел такой фильм», - заявил он.
Режиссером инди-драмы выступит Джейми Адамс, известный зрителю по мелодраме «Сама любовь» с Хейли Беннетт и Сэмом Райли.
Ранее режиссер Йоргос Лантимос заявил, что намерен взять паузу в карьере после премьеры фильма «Бугония». Как отметил постановщик, который за последние три года снял три фильма, включая «Бедные-несчастные», «Виды доброты» и «Бугонию», столь насыщенная работа заметно измотала его. При этом в прошлом Лантимос уже делал подобные заявления, но перерыва в карьере за ними не последовало, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Telegram ввел вход по электронной почте для российских пользователей
- Критик объяснила резко падение сборов российского кино в Китае
- Спасти Европу: Почему Трамп смягчил позицию по России
- СМИ: Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Киеву «Томагавков»
- Россиянам объяснили, для чего бороться с компьютерным пиратством
- «Осилит, раз взялся»: Тарантино впервые за 30 лет сыграет большую роль в кино
- Солистка группы «Город 312» вернулась на сцену после инсульта
- Концерт Icegergert в Петербурге отменен после скандала на афтепати
- Ограничения входа в Telegram и WhatsApp связали с «учениями» Роскомнадзора
- Трамп намекнул на скорое возобновление ядерных испытаний в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru