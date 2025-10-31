Telegram ввел вход по электронной почте для российских пользователей
31 октября 202520:46
Мессенджер Telegram начал предлагать некоторым российским пользователям возможность входа в аккаунт с подтверждением адреса электронной почты, сообщает РИА Новости.
Новая функция появилась в разделе «Конфиденциальность». Пользователь может войти в свой аккаунт с другого устройства, подтвердив свой адрес электронной почты и введя код.
Функция доступна на платформах iOS и Android, а также в приложении для ПК.
Ранее в аккаунт мессенджера можно было войти двумя способами — по QR-коду и номеру телефона, передает «Радиоточка НСН».
