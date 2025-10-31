Telegram ввел вход по электронной почте для российских пользователей

Мессенджер Telegram начал предлагать некоторым российским пользователям возможность входа в аккаунт с подтверждением адреса электронной почты, сообщает РИА Новости.

Новая функция появилась в разделе «Конфиденциальность». Пользователь может войти в свой аккаунт с другого устройства, подтвердив свой адрес электронной почты и введя код.

Ограничения входа в Telegram и WhatsApp связали с «учениями» Роскомнадзора

Функция доступна на платформах iOS и Android, а также в приложении для ПК.

Ранее в аккаунт мессенджера можно было войти двумя способами — по QR-коду и номеру телефона, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:МессенджерыTelegram

Горячие новости

Все новости

партнеры