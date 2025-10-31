Спасти Европу: Почему Трамп смягчил позицию по России

Президенту США приходится лавировать между внутриполитической борьбой в США и компромиссом с Европой, заявил НСН завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД РФ Сурма.

Америке невыгодна эскалация противостояния между Европой и Россией на фоне украинского конфликта, поэтому Дональд Трамп смягчил свою позицию в плане давления на Москву для заключения мира. Об этом НСН заявил заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма.

Минобороны Румынии заявило, что Вашингтон предупредил Бухарест и других союзников по НАТО о сокращении численности американских войск в Европе. США также собираются до конца года вывести часть своих войск из Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники. В свою очередь, Fox News отмечает, что президент США смягчил позицию по конфликту России с Украиной и в меньшей степени намерен оказывать Киеву поддержку. Как отмечает телеканал, об этом свидетельствует отказ Трампа предоставлять Украине ракеты Tomahawk и решение отозвать американской бригады из Румынии.

«США своих проблем хватает. Поэтому мне кажется, что Трамп действительно несколько откатил назад. Фактически, ему приходится балансировать во внутриполитической борьбе в США. Я не говорю уж о Демократической партии, а даже о его соратниках – республиканцах, которые заинтересованы в бизнес-процессах военно-промышленного комплекса. США, в том числе, зарабатывают на вооружении, которое продают Европе для передачи Украине, поэтому им важно продолжить эту тему. Однако Украина уже оружием напичкана достаточно сильно, а воевать там уже особо некому. Кроме того, надо еще на европейском континенте находить определенные компромиссы. Трамп прекрасно понимает, что без поддержки США Европе в военном плане трудно тягаться с Россией, в том числе, по ядерному арсеналу», - отметил собеседник НСН.

По словам эксперта, сам факт вывода части американского военного контингента из Румынии, еще не означает, что эти силы далеко уйдут от границ России.

«В НАТО была традиционная ротация вооруженных сил. Кроме того, у них есть трехэтапный план развертывания войск, когда сначала за 10 дней должен собраться определенный контингент, готовый к боевым действиям, затем уже он наращивается. Поэтому, подразделения из Румынии выведут, но на сколько они будут радикально перемещены - вопрос. Можно передислоцироваться в ту же Германию, или еще в какую-то точку, условно говоря, потенциально в шаговой доступности от России», - пояснил Иван Сурма.

Вашингтон на днях официально уведомил Румынию и союзников по Североатлантическому альянсу о планах по выводу подразделений войск США с румынской авиабазы в Михай Когэлничану. Администрация Трампа приняла это решение «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что стоило Владимиру Путину объявить лишь об испытании ядерного двигателя суперторпеды «Посейдон», как Дональд Трамп заявил о возобновлении испытаний ядерного оружия.

