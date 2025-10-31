Америке невыгодна эскалация противостояния между Европой и Россией на фоне украинского конфликта, поэтому Дональд Трамп смягчил свою позицию в плане давления на Москву для заключения мира. Об этом НСН заявил заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма.

Минобороны Румынии заявило, что Вашингтон предупредил Бухарест и других союзников по НАТО о сокращении численности американских войск в Европе. США также собираются до конца года вывести часть своих войск из Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники. В свою очередь, Fox News отмечает, что президент США смягчил позицию по конфликту России с Украиной и в меньшей степени намерен оказывать Киеву поддержку. Как отмечает телеканал, об этом свидетельствует отказ Трампа предоставлять Украине ракеты Tomahawk и решение отозвать американской бригады из Румынии.