Иностранцы интересуются взрослым российским кино, как правило тем, что имело успех на национальном рынке, рассказала главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с НСН.

Российские фильмы в иностранном прокате собрали за девять месяцев $8,5 млн, хотя годом ранее этот показатель был на уровне $15,3 млн. Лидерами за рубежом стали проекты «Красный шелк» и «Мастер Маргарита». Ромодановская не удивилась такому исходу.