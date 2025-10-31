Критик объяснила резко падение сборов российского кино в Китае

Российские фильмы, которые собирают кассу, интересны и за рубежом, заявила НСН Нина Ромодановская.

Иностранцы интересуются взрослым российским кино, как правило тем, что имело успех на национальном рынке, рассказала главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с НСН.

Российские фильмы в иностранном прокате собрали за девять месяцев $8,5 млн, хотя годом ранее этот показатель был на уровне $15,3 млн. Лидерами за рубежом стали проекты «Красный шелк» и «Мастер Маргарита». Ромодановская не удивилась такому исходу.

«В лидерах фильмы для взрослой аудитории. Российская анимация в последнее время хорошо продавалась на азиатских рынках, но, видимо, китайцы предпочитают воспитывать детей на своем контенте. Если посмотреть на кассовые сборы российского кино за рубежом , то они соответствуют средним показателям последних лет. Роскино сейчас активно продвигает наш контент на восточные рынки, поэтому мы видим такое разнообразие. Также понятно, почему популярны фильмы в Израиле, где большая доля русскоязычного населения. Что касается Германии, Италии, Румынии, то, как правило, в первую очередь покупаются проекты, имевшие успех в домашнем прокате. Кроме того «Красный шелк» — копродукция с Китаем. А “Мастер Маргарита” — всемирно известная история. “Пророк” не попал в топ, поскольку Александр Сергеевич Пушкин — наше все, но он не так известен за рубежом, особенно на восточном рынке. Да, в Китае даже есть памятники нашему поэту, но это не массовая история», — подчеркнула она.

Ранее Ромодановская предрекла киноиндустрии глобальный сдвиг в беседе с НСН.

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
