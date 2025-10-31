Критик объяснила резко падение сборов российского кино в Китае
Российские фильмы, которые собирают кассу, интересны и за рубежом, заявила НСН Нина Ромодановская.
Иностранцы интересуются взрослым российским кино, как правило тем, что имело успех на национальном рынке, рассказала главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с НСН.
Российские фильмы в иностранном прокате собрали за девять месяцев $8,5 млн, хотя годом ранее этот показатель был на уровне $15,3 млн. Лидерами за рубежом стали проекты «Красный шелк» и «Мастер Маргарита». Ромодановская не удивилась такому исходу.
«В лидерах фильмы для взрослой аудитории. Российская анимация в последнее время хорошо продавалась на азиатских рынках, но, видимо, китайцы предпочитают воспитывать детей на своем контенте. Если посмотреть на кассовые сборы российского кино за рубежом , то они соответствуют средним показателям последних лет. Роскино сейчас активно продвигает наш контент на восточные рынки, поэтому мы видим такое разнообразие. Также понятно, почему популярны фильмы в Израиле, где большая доля русскоязычного населения. Что касается Германии, Италии, Румынии, то, как правило, в первую очередь покупаются проекты, имевшие успех в домашнем прокате. Кроме того «Красный шелк» — копродукция с Китаем. А “Мастер Маргарита” — всемирно известная история. “Пророк” не попал в топ, поскольку Александр Сергеевич Пушкин — наше все, но он не так известен за рубежом, особенно на восточном рынке. Да, в Китае даже есть памятники нашему поэту, но это не массовая история», — подчеркнула она.
Ранее Ромодановская предрекла киноиндустрии глобальный сдвиг в беседе с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Telegram ввел вход по электронной почте для российских пользователей
- Критик объяснила резко падение сборов российского кино в Китае
- Спасти Европу: Почему Трамп смягчил позицию по России
- СМИ: Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Киеву «Томагавков»
- Россиянам объяснили, для чего бороться с компьютерным пиратством
- «Осилит, раз взялся»: Тарантино впервые за 30 лет сыграет большую роль в кино
- Солистка группы «Город 312» вернулась на сцену после инсульта
- Концерт Icegergert в Петербурге отменен после скандала на афтепати
- Ограничения входа в Telegram и WhatsApp связали с «учениями» Роскомнадзора
- Трамп намекнул на скорое возобновление ядерных испытаний в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru