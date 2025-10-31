Солистка группы «Город 312» вернулась на сцену после инсульта
Вокалистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) впервые за долгое время вышла на сцену после продолжительной реабилитации, связанной с последствиями коронавируса и инсульта. Певица выступила вместе с коллективом на юбилейном шоу премии «Золотой граммофон», исполнив песню «Останусь».
В интервью изданию gazetametro.ru артистка призналась, что сильно волновалась перед выходом на сцену и практически не спала ночью.
По ее словам, возвращение к выступлениям стало для нее важным событием, а поддержка команды помогла преодолеть страх и эмоции.
Реабилитация артистки продолжается уже два года и семь месяцев. Все это время она остается официальной участницей группы, хотя на концертах ее временно заменяет певица Диана Макарова, передает «Радиоточка НСН».
