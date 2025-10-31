Солистка группы «Город 312» вернулась на сцену после инсульта

Вокалистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) впервые за долгое время вышла на сцену после продолжительной реабилитации, связанной с последствиями коронавируса и инсульта. Певица выступила вместе с коллективом на юбилейном шоу премии «Золотой граммофон», исполнив песню «Останусь».

В интервью изданию gazetametro.ru артистка призналась, что сильно волновалась перед выходом на сцену и практически не спала ночью.