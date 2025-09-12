Введение школой собственной спортивной формы может вызвать много вопросов у родителей и стать дополнительной нагрузкой на бюджет семьи, заявила НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова предложила в беседе с НСН, чтобы каждая школа разработала свою спортивную форму, возможно, даже с эмблемой школьного клуба. По её словам, учащиеся будут чувствовать свою принадлежность к своей команде, школе, что разовьет в них чувство патриотизма. Леткова считает, что введение школами собственной спортивной формы оправдано, когда есть соревнования между школами по разным видам спорта.