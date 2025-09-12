Родители разнесли идею Журовой об уникальной спортивной форме в школах

Ольга Леткова в беседе с НСН заявила, что для бюджета семьи может быть накладно введение школой собственной спортивной формы.

Введение школой собственной спортивной формы может вызвать много вопросов у родителей и стать дополнительной нагрузкой на бюджет семьи, заявила НСН председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова предложила в беседе с НСН, чтобы каждая школа разработала свою спортивную форму, возможно, даже с эмблемой школьного клуба. По её словам, учащиеся будут чувствовать свою принадлежность к своей команде, школе, что разовьет в них чувство патриотизма. Леткова считает, что введение школами собственной спортивной формы оправдано, когда есть соревнования между школами по разным видам спорта.

«На сегодняшний день в российском законодательстве только школьная форма утверждается самими образовательными учреждениями. Что касается спортивной формы, таких общих правил в законодательстве нет. Если говорить о том, насколько это целесообразно, то, наверное, это имеет значение там, где есть соревнования между школами по разным видам спорта. Тогда какая-то общешкольная форма с эмблемами и нашивками будет иметь значение. Если нет таких соревнований, то в этом какой-то особенной необходимости нет. Нашивка может и позволит ребенку чувствовать какую-то сопричастность со своей школой, но это может ударить по карману родителей, поэтому вопросы с их стороны по этому нововведению обязательно последуют», - считает эксперт.

Она подчеркнула, что решение о введении такой формы должны принимать родители школьников.

«Нашивки, конечно, могут быть на футболке, но на следующее занятие ребенку потребуется надеть другую футболку. При занятиях зимними видами спорта, лыжами, например, нужно будет какую-то специальную куртку с эмблемой школы. Потребуется несколько вариантов спортивной одежды в зависимости от сезона, в зависимости от вида спорта, что станет дополнительной нагрузкой на бюджет. Одно дело, когда родители сами приняли решение на управляющем совете или еще где-то, а если это сверху пойдет, то может вызвать недовольство из-за удара по бюджету семьи. Куртки, штаны для теплой и холодной погоды, несколько футболок, обувь. Это довольно серьезный комплект одежды, который дорого стоит. Если это будет только школьная форма, то для бюджета семьи может быть накладно, не в силу символики, а в силу того, что никуда больше носить её нельзя будет», - пояснила Леткова.

Ранее стало известно, что сборы ребенка в школу обойдутся примерно в 18 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
