Конфликт на Украине был проигран, США должны найти выход из ситуации. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа при его первом сроке Майкл Флинн.

По словам политика, противостояние проиграно, Вашингтону необходимо пересмотреть все решения, принятые при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

«Это катастрофа, и мы должны немедленно найти выход для США», - написал Флинн в социальной сети Х.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Евросоюз начал прокси-войну на Украине против России и проиграл ее.

