Бикович сыграет в новом фильме Кустурицы «Последний срок»
Актер Милош Бикович сыграет в новом фильме режиссера Эмира Кустурицы «Последний срок» на основе одноименной повести писателя Валентина Распутина. Об этом сербский кинематографист рассказал в беседе с ТАСС.
По словам Кустурицы, это сербская картина, и в ней появятся незнакомые российской аудитории артисты.
«Бикович будет [играть] одну маленькую роль, мы уже договорились, что в следующем фильме он будет принимать участие», - подчеркнул режиссер.
Он отметил, что начнет снимать картину в Сербии, подготовки к съемкам уже стартовали. Начало работы запланировано на апрель.
Ранее Эмир Кустурица заявил о намерении получить гражданство России после съемок фильма на основе русского романа.
