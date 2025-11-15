Над российскими регионами уничтожили 64 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над Россией 64 украинских дрона самолетного типа, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 14 ноября до 7.00 15 ноября... перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.
Всего было ликвидировано 25 БПЛА в Рязанской области, 17 – в Ростовской, восемь – в Тамбовской, пять – в Воронежской, по два – в Белгородской, Саратовской, Липецкой областях. Кроме того, по одному дрону сбили над Тульской, Самарской областями и Татарстаном.
Ранее над пятью регионами за три часа уничтожили 13 украинских беспилотников.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru