«Это спекуляция»: Учителя не поддержали единую спортивную форму в цветах триколора

Единая спортивная форма в цветах триколора – это лишь спекуляция на патриотических темах, школы должны иметь право выбирать форму для учащихся самостоятельно, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

В российских школах планируется ввести единую спортивную форму, основанную на цветах флага России. Это предложение будет направлено в министерство спорта и министерство просвещения, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов РИА Новости. Ямбург назвал эту идею странной.