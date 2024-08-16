«Это спекуляция»: Учителя не поддержали единую спортивную форму в цветах триколора

Евгений Ямбург заявил НСН, что в российских школах сегодня нет необходимости вводить единую спортивную и обычную форму. 

Единая спортивная форма в цветах триколора – это лишь спекуляция на патриотических темах, школы должны иметь право выбирать форму для учащихся самостоятельно, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

В российских школах планируется ввести единую спортивную форму, основанную на цветах флага России. Это предложение будет направлено в министерство спорта и министерство просвещения, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов РИА Новости. Ямбург назвал эту идею странной.

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«Я считаю, что разработка единой формы нам сегодня не нужна. Это просто спекуляция, идея мне не кажется ни патриотической, ни умной. Это какое-то странное предложение. В разных регионах школы имеют право иметь свою форму – с эмблемой школы, например. В такой форме зачастую участвуют в соревнованиях. Каждая школа сама решает, пусть так и остается. Это зависит от ряда факторов, включая материальные возможности семей», - объяснил он.

По словам Ямбурга, школы должны сами выбирать и обычную форму, в единых форматах сегодня нет необходимости.

«Здесь речь не только про спортивную форму, вся форма. Где-то сегодня у нас пиджаки, где-то свитера с эмблемой. Возвращение к XIX веку и классической единой форме - это же уже в прошлом. В некоторых школах сохраняется форма, как это было в гимназиях. Но каждая школа должна иметь право сама эту форму изобретать и ее культивировать. Когда я в первый класс шел, у нас была очень неудобная форма, ремни, которые тяжело расстегивать, фуражки… У нас есть кадетские школы, специализированные, где нормативы формы другие. В другом месте это не очень уместно», - подытожил собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать в России школьную форму «в духе и стиле лучших образцов формы Императорской России и Советского Союза», парламентарий попросил министра просвещения Сергея Кравцова оценить идею, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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