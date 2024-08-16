«Это спекуляция»: Учителя не поддержали единую спортивную форму в цветах триколора
Евгений Ямбург заявил НСН, что в российских школах сегодня нет необходимости вводить единую спортивную и обычную форму.
Единая спортивная форма в цветах триколора – это лишь спекуляция на патриотических темах, школы должны иметь право выбирать форму для учащихся самостоятельно, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
В российских школах планируется ввести единую спортивную форму, основанную на цветах флага России. Это предложение будет направлено в министерство спорта и министерство просвещения, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов РИА Новости. Ямбург назвал эту идею странной.
«Я считаю, что разработка единой формы нам сегодня не нужна. Это просто спекуляция, идея мне не кажется ни патриотической, ни умной. Это какое-то странное предложение. В разных регионах школы имеют право иметь свою форму – с эмблемой школы, например. В такой форме зачастую участвуют в соревнованиях. Каждая школа сама решает, пусть так и остается. Это зависит от ряда факторов, включая материальные возможности семей», - объяснил он.
По словам Ямбурга, школы должны сами выбирать и обычную форму, в единых форматах сегодня нет необходимости.
«Здесь речь не только про спортивную форму, вся форма. Где-то сегодня у нас пиджаки, где-то свитера с эмблемой. Возвращение к XIX веку и классической единой форме - это же уже в прошлом. В некоторых школах сохраняется форма, как это было в гимназиях. Но каждая школа должна иметь право сама эту форму изобретать и ее культивировать. Когда я в первый класс шел, у нас была очень неудобная форма, ремни, которые тяжело расстегивать, фуражки… У нас есть кадетские школы, специализированные, где нормативы формы другие. В другом месте это не очень уместно», - подытожил собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать в России школьную форму «в духе и стиле лучших образцов формы Императорской России и Советского Союза», парламентарий попросил министра просвещения Сергея Кравцова оценить идею, передает «Радиоточка НСН».
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