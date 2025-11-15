В ДТП с микроавтобусом в Пермском крае погибли семь человек
Семь человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Кунгурском округе Пермского края. Об этом рассказала и.о. руководителя Кунгурского межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета Екатерина Сотникова.
Авария произошла накануне в 20:40 (18:40 мск) на 64-м км трассы Р-243 неподалеку от деревни Черепахи. Предварительно, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, чтобы уйти от столкновения с впереди идущим транспортным средством, и врезался в фуру.
«В результате... наступила смерть семи пассажиров автобуса, один из которых являлся несовершеннолетним», - указала Сотникова.
После ДТП возбудили уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух и более лиц.
Ранее на трассе в Костромской области произошла авария с семью автомобилями, в результате погибли два человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП с микроавтобусом в Пермском крае погибли семь человек
- Экс-советник Трампа: Конфликт на Украине проигран
- Малкин стал 40-м среди лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ
- Движущийся к Земле объект 3I/ATLAS вновь удивил ученых
- На предприятии в Рязанской области произошел пожар из-за БПЛА
- Бикович сыграет в новом фильме Кустурицы «Последний срок»
- Над российскими регионами уничтожили 64 украинских БПЛА
- В Аргентине при взрыве на заводе пострадали 22 человека
- СМИ: Япония готовит пакет мер поддержки экономики на $110 млрд
- В Саратовской области при пожаре погибли двое взрослых и двое детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru