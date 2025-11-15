В ДТП с микроавтобусом в Пермском крае погибли семь человек

Семь человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Кунгурском округе Пермского края. Об этом рассказала и.о. руководителя Кунгурского межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета Екатерина Сотникова.

Авария произошла накануне в 20:40 (18:40 мск) на 64-м км трассы Р-243 неподалеку от деревни Черепахи. Предварительно, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, чтобы уйти от столкновения с впереди идущим транспортным средством, и врезался в фуру.

«В результате... наступила смерть семи пассажиров автобуса, один из которых являлся несовершеннолетним», - указала Сотникова.

После ДТП возбудили уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух и более лиц.




