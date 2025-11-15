На предприятии в Рязанской области произошел пожар из-за БПЛА

Пожар произошел на территории одного из предприятий Рязанской области после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, минувшей ночью над регионом сбили 25 беспилотников.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет», - указал Малков.

Специалисты оценивают материальный ущерб.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 15 ноября в Рязанской области уничтожили 25 украинских дронов.

