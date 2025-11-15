На предприятии в Рязанской области произошел пожар из-за БПЛА
15 ноября 202508:59
Пожар произошел на территории одного из предприятий Рязанской области после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, минувшей ночью над регионом сбили 25 беспилотников.
«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет», - указал Малков.
Специалисты оценивают материальный ущерб.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 15 ноября в Рязанской области уничтожили 25 украинских дронов.
